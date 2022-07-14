Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Муниципальную власть восстановили во всех подконтрольных России городах Украины

МО РФ сообщило, что централизованная власть восстановлена на освобожденных территориях

Фото: РИА Новости

Централизованная муниципальная власть восстановлена во всех населенных пунктах Украины, подконтрольных российской армии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, благодаря гуманитарной и административной поддержке на всех территориях, подконтрольных российским силам, на данный момент также налажены продовольственные поставки.

Кроме того, постепенно оживают рынки и городские службы. Совместно с военнослужащими жители восстанавливают инфраструктуру и верят, что в ближайшее время в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что судьба украинских территорий, которые во время специальной военной операции перешли под контроль России, станет известна после окончания военных действий. Жители этих регионов сами определят свое будущее.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Названы последствия отказа Германии от российских угля и нефти
Россиянин избил жену бутылкой и оставил умирать в подвале
«АвтоВАЗ» решил создать новое семейство автомобилей
Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду 125 миллионов евро за сезон
Четыре человека получили ранения при обстреле из пистолета в Москве
Суд отклонил требование Эмбер Херд о новом разбирательстве с Джонни Деппом
ФСБ пресекла деятельность пособников сирийских боевиков в пяти регионах России
В Великобритании назвали главного претендента на место премьер-министра страны
Мать купила младенцу туфли на каблуках и была обругана в сети
Мужчина отобрал пистолет у одного грабителя, ранил второго и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.