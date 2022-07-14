Муниципальную власть восстановили во всех подконтрольных России городах Украины

МО РФ сообщило, что централизованная власть восстановлена на освобожденных территориях

Централизованная муниципальная власть восстановлена во всех населенных пунктах Украины, подконтрольных российской армии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, благодаря гуманитарной и административной поддержке на всех территориях, подконтрольных российским силам, на данный момент также налажены продовольственные поставки.

Кроме того, постепенно оживают рынки и городские службы. Совместно с военнослужащими жители восстанавливают инфраструктуру и верят, что в ближайшее время в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что судьба украинских территорий, которые во время специальной военной операции перешли под контроль России, станет известна после окончания военных действий. Жители этих регионов сами определят свое будущее.

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