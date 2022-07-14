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Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

Президент Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, всероссийское движение будет подготавливать детей к полноценной жизни в обществе, а также формировать их мировоззрение на основе традиционных ценностей. Движение, помимо этого, предполагает нравственное воспитание несовершеннолетних и развитие у них любви к Родине и к труду.

У школьников и студентов, которые примут участие в новом движении, будут взрослые наставники. Последними, в том числе, могут быть и родители несовершеннолетних. При этом наставниками не смогут стать иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Реализация закона о новом движении подразумевает создание первичных, местных и региональных отделений, также будет проводиться съезд движения. Появится и наблюдательный совет — его возглавит президент России.

Законопроект о движении детей и молодежи был внесен группой депутатов и сенаторами на рассмотрение нижней палаты парламента в День пионерии — 19 мая. Впоследствии глава государства заявил о поддержке инициативы политиков, подчеркнув, что главной задачей движения должно стать создание «равной, доступной, интересной среды для развития, самореализации по самым разным направлениям».

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Анастасия Шейкина
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