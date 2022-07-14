Море на российском курорте окрасилось в кровавый цвет

Море в Анапе окрасилось в кровавый оттенок из-за прибитых к берегу водорослей

Черное море в Анапе окрасилось в красный цвет. На ситуацию на российском курорте обратил внимание местный Telegram-канал «Анапское Черноморье», запись была опубликована в среду, 13 июля.

Море окрасилось в необычный цвет на участке от села Варваровка до села Сукко. На записи, снятой очевидцем события, можно увидеть, как часть воды у берега приобрела кроваво-красный оттенок.

Как объяснил агентству РИА Новости старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников, вода окрасилась из-за нитевидных частиц красных водорослей, прибитых штормом к берегу. Кроме того, на необычный оттенок моря могло повлиять цветение динофлагеллятов, которому также могли поспособствовать дожди в этом районе.

Ученый отметил, что опасности для отдыхающих подобные явления не несут. Точная причина случившегося будет установлена после взятия пробы учеными.

Ранее в июне море в сахалинском Томари окрасилось в насыщенно-желтый цвет. По словам океанографа Георгия Шевченко, причиной этому стала осевшая пыльца хвойных деревьев.