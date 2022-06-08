Окрасившееся в необычный цвет море в российском городе попало на видео

Море в сахалинском Томари окрасилось в насыщенно-желтый цвет и попало на видео

В Сахалинской области море окрасилось в необычный цвет — вода у берегов стала насыщенно-желтой. Внимание на происходящее обратила «Комсомольская правда».

Необычную окраску моря в городе Томари, попавшую на видео, заметили 7 июня, однако огласку в СМИ ситуация получила только на следующий день. Впервые видеоролик, снятый свидетелем происходящего, был опубликован в Telegram-канале «ЧП-Сахалин». На нем можно увидеть, как вода сменила цвет у самого берега и окрасила камни.

Некоторые местные жители заподозрили, что причиной подобного явления стало загрязнение акватории из-за сброса в воду неизвестной жидкости. По мнению других, море окрасилось из-за цветения микроводорослей. Третьи назвали возможным вариантом последствия нереста мойвы, икру которой прибило к берегу. По словам заведующего лабораторией океанографии Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Георгия Шевченко, настоящая причина окраски моря в желтый цвет — осевшая пыльца хвойных деревьев.

«Это все происходит из-за цветения хвойных, в этом случае, скорее, пихты или ели, сосен у нас маловато. Уверяю вас, что никакого вреда смена окраса моря не принесет. Пыльцу просто ветром загнало к морю, она попала в воду, после чего море частично поменяло цвет», — объяснил эксперт. Он добавил, что удивляться подобному явлению не стоит — оно ежегодно наблюдается у Сахалина и на Куршской косе. Через два-три дня вода у берега вновь станет привычного синего цвета.

Ранее в апреле Черное море в Анапе стало красным из-за водорослей. Ученая Ирина Матасова объяснила, что фрагменты макрофитов — многоклеточных водорослей красного цвета — после штормов прибило течением в прибрежные зоны, придав воде красно-фиолетовый оттенок.