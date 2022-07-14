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Германия исключила смягчение санкций против России

Глава МИД Германии Бербок исключила смягчение санкций против России

Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок исключила ослабление санкций, введенных в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, даже такой шаг не обеспечил бы поставки газа из России, но дал бы повод «для шантажа». Также дипломат заверила, что Германия будет поддерживать Украину, пока та нуждается в поддержке.

Ранее американский Минфин разрешил некоторые транзакции с Россией. В частности, это касается сделок, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Кроме того, ослаблены ограничения по транзакциям в отношении профилактики, диагностики или лечения коронавируса.

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Марина Совина
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