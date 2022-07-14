Пушилин раскрыл подробности переговоров ДНР и Украины по обмену пленными

Денис Пушилин заявил, что РФ посредничает при обмене пленными между ДНР и Украиной

Переговоры по обмену пленными между ДНР и Украиной ведутся, они продолжаются при посредничестве России. Подробности на этот счет раскрыл глава республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.

По словам политика, Донецк не имеет возможности напрямую разговаривать с Киевом о судьбе своих граждан, но регулярно обращается к Москве за помощью. Сам переговорный процесс он охарактеризовал как очень сложный.

«Действуем через РФ. (...) Обмен пленными нужен, безусловно. Россия включает и наших граждан, и граждан ЛНР в списки, поэтому есть возможность возвращать наших ребят домой, что, конечно, является очень важным», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказал, что Народная милиция начала наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с четырех разных направлений — Славянска, Северска, Артемовска (Бахмута) и Угледара. Подробностей на этот счет политик не привел.