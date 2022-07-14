В Новой Каховке предсказали рост числа жертв обстрела со стороны ВСУ

Власти Каховского района предсказали рост жертв удара ВСУ по Новой Каховке

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев предсказал рост числа жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке. Его цитирует РИА Новости.

«Продолжаем разбирать завалы. В морге два человека погибших. Информации о пропавших без вести у нас нет. Есть люди, которые, однозначно, еще появятся. Звонят родственники тех, кто перестал выходить на связь…», — заявил Леонтьев.