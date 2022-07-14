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В Новой Каховке предсказали рост числа жертв обстрела со стороны ВСУ

Власти Каховского района предсказали рост жертв удара ВСУ по Новой Каховке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев предсказал рост числа жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке. Его цитирует РИА Новости.

«Продолжаем разбирать завалы. В морге два человека погибших. Информации о пропавших без вести у нас нет. Есть люди, которые, однозначно, еще появятся. Звонят родственники тех, кто перестал выходить на связь…», — заявил Леонтьев.

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Алевтина Запольская
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