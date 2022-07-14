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В реку Бурятии выпустили сотни тысяч осетров

В Бурятии в реку выпустили более 263 тысяч молодых байкальских осетров

Кадр: МИР-Байкал / YouTube

В Бурятии в реку Селенга выпустили сотни тысяч молодых байкальских осетров. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает «МК» со ссылкой на заместителя начальника отдела регулирования рыболовства, аквакультуры и согласования Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Николая Бураева.

По его словам, всего за два дня было выпущено более 263 тысяч особей. Все осетры были выращены на производственных мощностях Селенгинского экспериментального рыбоводного завода.

Как отметил Бураев, в республике также продолжается выпуск молодых особей сазана — этот вид выращивают на Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве. Планируется, что в 2022 году в реки и озера Бурятии будет выпущено около полумиллиона сазанов.

В начале июня сообщалось, что в акваторию залива Петра Великого во Владивостоке впервые выпустили более 10 тысяч мальков камчатского краба. Отмечалось, что уже через несколько лет вес каждой из выпущенных особей будет достигать 2-3 килограммов.

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Варвара Кошечкина
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