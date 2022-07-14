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В космической паутине зафиксировали неуловимые элементы Вселенной

MNRAS: на телескоп ACT сняли горячий газ в космической паутине

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Ученые из Университета Торонто зафиксировали в космической паутине некоторые из «неуловимых» элементов Вселенной. Выводы наблюдений описаны в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Большую часть видимого света во Вселенной производят галактики, но в них содержится всего десять процентов всех атомов в космосе. Остальная часть находится в форме сжиженного газа в космической паутине — нитей из темной материи в межгалактическом пространстве. Из-за этой формы в паутине крайне сложно отследить и увидеть барионы (атомы).

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1 марта 2020

В ходе исследования с помощью телескопа ACT (Atacama Cosmology Telescope) в пустыне Атакама (Чили) астрономам удалось снять горячий газ в нити, которая достигает длины около 40 миллионов световых лет. Выяснилось, что этот газ имеет массу около 50 миллиардов Солнц. Доказательства наличия газа были получены ранее благодаря астрономическому спутнику Planck, однако увеличить резкость, чтобы увидеть различия между скоплениями галактик и нитями, получилось только на ACT.

В феврале 2021 года сотрудники Массачусетского технологического института нашли необычное скопление темной материи в галактике Тукана II, которая находится в относительной близости с Землей.

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Елена Апазиди
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