146-килограммовая блогерша отказалась худеть в страхе потерять популярность

146-килограммовая блогерша Оливия Мессина отказалась худеть, несмотря на риск для здоровья

Полная блогерша из Торонто, Канада, Оливия Мессина заявила, что похудение грозит ей потерей популярности. Об этом пишет Mirror.

Известно, что на данный момент 27-летняя активистка бодипозитива весит 146 килограммов и носит одежду размера 22 (соответствует маркировке 5XL в международной системе). Девушка признается, что испытывает страх не удержать интерес своей аудитории, которая составляет 1,3 миллиона подписчиков. По этой причине она отказалась сбрасывать вес, несмотря на высокий риск для здоровья.

Мессина считает, что большой размер является частью ее личного бренда. Тем не менее она нередко подвергается нападкам в сети. Так, юзеры критикуют ее внешний вид и обвиняют в пропаганде ожирения. В ответ она продолжает публиковать фото и видео в облегающих комбинезонах, коротких топах с декольте и купальниках.

В апреле 155-килограммовая модель и активистка бодипозитива Тесс Холлидей показала фигуру в откровенном платье. Наряд 36-летней манекенщицы оказался ей не по размеру: длина изделия не достигала колен, а вырез частично обнажал ее грудь. Поклонники считают, что Холлидей специально надевает такую одежду, чтобы привлечь к себе внимание.