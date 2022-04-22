155-килограммовая модель снялась в платье чересчур маленького размера

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала фигуру в платье маленького размера

Американская модель и активистка бодипозитива Тесс Холлидей показала фигуру в платье чересчур маленького размера. Соответствующий материал приводит издание Wday.ru.

Холлидей, вес которой составляет 155 килограммов, снялась в коротком голубом платье с принтом в виде желтых, оранжевых и фиолетовых цветов. При этом на фото видно, что наряд 36-летней манекенщицы оказался ей не по размеру: длина изделия не достигала колен, а вырез частично обнажал ее грудь.

Как сообщает портал, многие пользователи сети заявляли, что Холлидей специально надевает откровенную одежду. По их словам, таким образом знаменитость пытается привлечь к себе внимание. Кроме того, издание привело в качестве примера несколько снимков, на которых модель запечатлена в полупрозрачном комплекте нижнего белья розового цвета.

Раннее в апреле американская певица и рэперша Лиззо появилась на публике в обтягивающих лосинах с вырезами на ягодицах. В кадре знаменитость, вес которой достигает 140 килограммов, подъезжает на машине к частному самолету, а затем медленно поднимается на борт по трапу.