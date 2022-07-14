Раскрыты условия ввода войск Польши на Украину

Экс-дипломат Ищенко: Зеленский даст полякам статус на Украине для ввода войск Варшавы

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях Польша готова ввести свои войска на территорию Украины. Об этом он написал в колонке для «Украины.ру».

Ищенко раскрыл условия ввода войск Польши на запад Украины и заявил, что для этого украинский президент Владимир Зеленский даст полякам особый статус. По его мнению, принятие этой инициативы сделает Киев протекторатом западного соседа. Эксперт также выразил уверенность, что Рада поддержит законопроект в ближайшее время.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт», — написал экс-дипломат.

Специалист предположил, что Польша вряд ли остановится на условиях Киева и будет стремиться занять максимально возможную часть страны.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков. Об этом сообщил президент Польши Анжей Дуда.