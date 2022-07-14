Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Раскрыты условия ввода войск Польши на Украину

Экс-дипломат Ищенко: Зеленский даст полякам статус на Украине для ввода войск Варшавы
Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Viacheslav Ratynskiy / Reuters

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях Польша готова ввести свои войска на территорию Украины. Об этом он написал в колонке для «Украины.ру».

Ищенко раскрыл условия ввода войск Польши на запад Украины и заявил, что для этого украинский президент Владимир Зеленский даст полякам особый статус. По его мнению, принятие этой инициативы сделает Киев протекторатом западного соседа. Эксперт также выразил уверенность, что Рада поддержит законопроект в ближайшее время.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт», — написал экс-дипломат.

Специалист предположил, что Польша вряд ли остановится на условиях Киева и будет стремиться занять максимально возможную часть страны.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков. Об этом сообщил президент Польши Анжей Дуда.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали условия перехода украинских войск к контрнаступлению
Перечислены наиболее часто игнорируемые женщинами симптомы рака
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества в сети
Раскрыты условия ввода войск Польши на Украину
Уровень инфляции в России замедлился
Россиян предупредили о падении ряда акций
В России оценили предупреждение вице-премьера Румынии о тяжелой зиме для Европы
Украинский командир рассказал о зарезавшем пленного сослуживце
Италия опередила Германию по сокращению зависимости от России
Медведев оценил решение Евросоюза по транзиту в Калининград
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.