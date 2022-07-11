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Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков

Президент Польши Дуда заявил о внесении законопроекта об особом статусе поляков на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о предоставлении польским гражданам особого статуса на территории республики. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда, пишет ТАСС.

О намерении Зеленского по поводу статуса польских граждан на Украине стало известно 22 мая. Представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что этот механизм, в частности, облегчит процедуру пересечения границы.

«Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение. (...) Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить», — заявил политик. Он добавил, что видит в этой ситуации полную противоположность событиям Второй мировой войны, когда украинцы пытались «избавиться от поляков любой ценой».

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки (СВР) Украины на протяжении последних десяти лет пыталась изменить отношение европейцев к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году. Агентура через свои родственные и дружеские связи продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши, в том числе среди членов польского парламента.

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Алевтина Запольская
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