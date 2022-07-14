Раскрыта причина скидок на квартиры в Москве

Риелтор Борисов: снижение стоимости квартир в Москве связано с подорожанием ипотеки

Снижение стоимости квартир на первичном рынке Москвы связано с подорожанием ипотеки. Причину скидок на жилье в столице раскрыл юрист и риелтор Герман Борисов, пишет «360».

Эксперт в области недвижимости отметил, что в начале лета 2022 года жилье в городе стало дешевле в среднем на 2,2 процента — ощутимее всего динамика была в Центральном округе Москвы. «Ипотека подорожала, да и к тому же в марте произошло паническое повышение цен на жилье», — указал Борисов.

Специалист отметил, что часть россиян передумали продавать жилье до осени, так как ожидают, что к этому сроку спрос на недвижимость восстановится. Борисов добавил, что покупатели надеются на понижение ставок по ипотеке.

В ожидании более высокого спроса, по словам эксперта, находятся и застройщики — сейчас они придумывают различные уловки, чтобы привлечь покупателей. «Например, они дают скидки. Им нужны покупатели, чтобы сохранить инвесторов. И порой размер этих скидок достигает 15 процентов. Это очень много», — пояснил Борисов.

Некоторые агентства недвижимости отмечали повышение интереса к так называемым альтернативным сделкам, таким как обмен одной трехкомнатной квартиры на две «однушки». Эксперт предположил, что это связано с уменьшением свободных денег у россиян.

Ранее аналитики риелторской компании «Бон Тон» выяснили, что сильнее всего однокомнатные квартиры в новостройках Москвы подешевели в районе Западное Дегунино — на 12 процентов, до 10,8 миллиона рублей. Второе место занял Нагатино-Садовники — «однушки» в строящихся домах там снизились в цене на шесть процентов, до 11,3 миллиона рублей.