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Названы районы Москвы с подешевевшими новыми квартирами

«Бон Тон»: сильнее всего новостройки Москвы подешевели в Западном Дегунино

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В июне 2022 года новые однокомнатные квартиры сильнее всего подешевели в московском районе Западное Дегунино — на 12 процентов по сравнению с маем, до 10, 8 миллиона рублей. Локации столицы со снижением цен на новостройки назвали аналитики риелторской компании «Бон Тон» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занял Нагатино-Садовники — «однушки» в строящихся домах там снизились в цене на 6 процентов, до 11,3 миллиона рублей. По данным специалистов, такая динамика обусловлена реализацией в этом районе масштабного проекта — в июне в нем вышли в продажу новые корпуса по стартовым ценам, что увеличило долю предложения на начальном цикле до 76 процентов.

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Следующими по падению цен на новостройки оказались Люблино и Очаково-Матвеевское — «однушки» в возводимых домах в этих районах подешевели на 5,3 и 4,9 процента соответственно. По словам аналитиков, снижение также связано с изменением структуры предложения по стадии строительной готовности.

Замыкает пятерку лидеров район Коптево на севере Москвы — там квартиры подешевели на 4,8 процента. Здесь средняя цена объектов в новостройках снизилась на фоне выхода нового корпуса на нулевом цикле, который расположен в единственном новом жилом комплексе района, пояснили риелторы.

В целом по Москве, как отметили аналитики, в июне 2022 года средняя стоимость «однушки» на первичном рынке достигла 11,5 миллиона рублей — это на 2,5 процента меньше показателей мая и на 11 процентов выше, чем в аналогичный период в 2021-м.

Ранее аналитики назвали локации Москвы с подорожавшими новостройками. Лидером рейтинга стал Северо-Восточном округ (СВАО) — с начала года стоимость одного квадратного метра на первичном рынке там выросла на 14,4 процента, до 332 тысяч рублей. В первую тройку также вошли Западный и Восточный округа.

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