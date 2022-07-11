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Названы округа Москвы с самыми подорожавшими новостройками

С начала 2022 года новостройки в СВАО подорожали на 14,4 процента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

С начала 2022 года больше всего среди округов Москвы стоимость квадратного метра жилья в новостройках подорожала в Северо-Восточном округе (СВАО) — показатель повысился на 14,4 процента. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

Цена за «квадрат» в СВАО достигла 332 тысяч рублей. Также округом с самыми подорожавшими квартирами на первичном рынке был назван Западный (ЗАО) — эксперты зафиксировали подорожание на 14,1 процента до 393,5 тысячи рублей. Ниже расположился Восточный округ (ВАО), где квадратный метр подорожал на 10,3 процента до 295,1 тысячи рублей.

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Аналитик также описал два сценария развития ситуации на столичном рынке недвижимости до конца 2022 года. Первый предполагает дальнейшее подражание квартир из-за увеличения стоимости стройматериалов и строительных работ. «В рамках второго сценария стоимость первичного жилья будет снижаться: цены на него сейчас слишком высокие и многие не могут позволить себе приобретение квартиры, даже привлекая субсидированную ипотеку со ставкой в один процент», — объяснил Таганов.

Ранее аналитики компании Est-a-Tet пришли к выводу, что по итогам второго квартала 2022 года больше всего среди городов Подмосковья квадратный метр в новостройках стоит в Химках — средняя цена достигла 188,5 тысячи рублей. Ниже расположились Долгопрудный и Красногорск.

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Нина Ташевская
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