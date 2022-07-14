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Посольство России заявило о русофобии в США для привлечения внимания к Украине

Посольство России: США поднимают градус русофобии для привлечения внимания к Украине

Фото: @mfa_russia

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США поднимают градус русофобии для привлечения внимания к ситуации вокруг Украины. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Обратили внимание на очередные антироссийские высказывания представителей администрации в связи со спецоперацией на Украине. Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», — заявили в посольстве.

Там указали, что Россию обвиняют в организации «фильтрационных лагерей» для украинского населения, где граждан якобы подвергают пыткам, а затем отправляют в отдаленные российские регионы.

В посольстве выразили мнение, что очередная попытка Вашингтона очернить Вооруженные силы России связана с недовольством американских властей успехами специальной операции.

Ранее обозреватель Джаред Питерсон в статье для американского издания The American Thinker заявил, что Запад недооценил волю России к победе в конфликте на Украине. Он также выразил мнение, что Москва однозначно победит в этом конфликте, так как Украина имеет большее значение для России, чем для США.

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Марина Совина
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