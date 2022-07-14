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Путин подписал закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей

Путин подписал закон, запрещающий нагружать учителей подготовкой документов сверх нормы

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий нагружать учителей подготовкой документов сверх утвержденного Минпросвещения перечня. Документ опубликован на портале правовой информации.

Данная норма призвана снизить бюрократическую нагрузку на учителей, так как благодаря новым нормам школы перешли на электронный документооборот, что позволит снять часть бумажной работы с педагогов. При этом регионы получили право самостоятельно определять отдельные перечни документации для школ, однако данные решения следует официально согласовать в Минпросвещения.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму партией «Единая Россия» в апреле. Авторы инициативы отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46.

Ранее сообщалось, что российским школьникам захотели уменьшить количество контрольных и других проверочных работ.

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Варвара Кошечкина
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