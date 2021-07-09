Россия
 
Последние новости
ФСБ задержала готовившего теракт в Московской области
Россиянам разъяснили условия въезда в Египет
В оргкомитете Евро назвали Черчесова символом ЧМ-2018
Карандашный набросок Леонардо да Винчи ушел с молотка за рекордную сумму
Захарова назвала убийство президента Гаити наглым и демонстративным
Появилось видео задержания спецназом ФСБ готовившего теракт в Московской области
Москвичка вспомнила коммунальное прошлое с двумя туалетами на 20 человек 
Москва направила запрос в МИД Албании из-за задержания двоих россиян
Рекомендацию не заниматься сексом в период вакцинации уточнили
Познер описал различие русских и американцев двумя словами
Новости партнеров
Прослушать новость

Российским школьникам захотели уменьшить количество контрольных

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российским школьникам захотели уменьшить количество контрольных и других проверочных работ. Даже самые тщательные формальные проверки сами по себе научить детей не могут. Об этом в статье для «Российской газеты» написала руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

«Нам действительно пора вернуться к вопросу о снижении учебной нагрузки на школьников, последовательного уменьшения количества формальных проверок, контрольных работ, мониторингов», — призвала специалист. Она подчеркнула, что формальные проверки не повышают качество образования, а притупляют чувство ответственности за будущее детей.

Шмелева также добавила, что следует облегчить груз бюрократии, лежащий на плечах педагогов. Вместо этого и учеников, и учителей следует консультировать, поддерживать и приучать к новым методам обучения и воспитания. «Мы всеми своими ресурсами должны повышать благополучие детей и их педагогов», — заметила руководитель «Сириуса».

Ранее сообщалось, что в российских школах начнут преподавать финансовую грамотность с первого по девятый классы. С первого по пятый классы обучать обращению с деньгами начнут, включив элементы финансовой грамотности в программы математики и предмета «окружающий мир», а с пятого по девятый классы их добавят в обществознание и географию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Учеба — это счастье
Путин порассуждал о раздельном обучении мальчиков и девочек
Путин рассказал о роли молодежи в развитии страны