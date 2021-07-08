Российских школьников решили обучать обращению с деньгами

В российских школах начнут преподавать финансовую грамотность в 1-9-х классах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Центробанка.

С первого по пятый классы обучать обращению с деньгами начнут, включив элементы финансовой грамотности в программы математики и предмета «окружающий мир», а с пятого по девятый классы их добавят в обществознание и географию.

Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2022 года, а по согласованию с родителями — уже с 2021 года.

По словам первого зампредседателя Центробанка Сергея Швецова, 86 процентов школ уже сейчас так или иначе включают финансовую грамотность в учебные планы, а в каждый пятой школе педагоги обязаны проводить такие уроки.

Ранее депутаты предлагали вернуть в школы урок вождения. Инициатива принадлежит члену комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимету Сафаралиеву и заместителю председателя комитета Госдумы по транспорту Александру Старовойтову.

В июне депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава предсказал серьезные изменения в системе образования. По его словам, в России в ближайшее время начнется масштабная работа по улучшению качества обучения в школах и колледжах.

