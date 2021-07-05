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K-pop стал школьным предметом

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Фото: Heo Ran / REUTERS

Школы Южной Кореи начали включать K-pop в школьную программу. Об этом сообщает ABC News.

В частности, средняя школа Квангчон с разрешения Управления образования провинции Чунгнам даже переработала свою учебную программу, чтобы специализироваться на национальной поп-музыке. Более того, учебное заведение переименовалось в Высшую школу K-pop и исполнительского искусства. Директор школы Пак Боюнг Гю пояснил, что не ставит перед собой задачу воспитывать звезд, но «стремится дать ученикам найти свои сильные стороны, чтобы они могли заполнить миллионы рабочих мест, окружающих глобально расширяющуюся индустрию K-pop».

Школа получила инвестиции на сумму более 10 миллионов долларов от регионального правительства.

Также сообщается о нескольких общеобразовательных школах, в которых K-pop стал учебным предметом как в начальных, так и средних классах.

Интерес к развитию индустрии K-pop возник на фоне успеха южнокорейского бойз-бэнда BTS, возглавившего прошлым летом чарт Billboard Hot 100 со своим первым полностью английским синглом «Dynamite». После этого Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи опубликовало аналитический отчет, в котором было подсчитано, что песня принесла стране до 1,5 миллиарда долларов.

В декабре 2020 года парламент Южной Кореи принял закон, согласно которому известные участники K-pop-групп получат отсрочку от армии до достижения 30-летнего возраста. По южнокорейским законам, все трудоспособные молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет обязаны прослужить в армии порядка 20 месяцев. Исключение составляли лишь наиболее известные артисты, исполнители классической музыки и спортсмены. Согласно новому закону, исключение будет предоставлено также успешным представителям массовой культуры.

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