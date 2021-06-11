Фанаты корейской группы стали причиной закрытия филиалов McDonald's в Индонезии

В индонезийском городе Семаранг закрылось четыре из шести филиалов McDonald's после того, как фанаты популярной k-pop группы BTS стали массово заказывать фирменное блюдо. Об этом сообщает BBC News.

По словам главы городского агентства общественного порядка Фаджара Пурвото, решение было принято из-за опасений, что большой спрос на новое меню вызовет очередную вспышку коронавируса. При этом поклонники пользовались услугой доставки. Массовые столпотворения курьеров наблюдались и в других городах Индонезии. В частности, время ожидания заказов в Джакарте составляло более двух часов.

Фирменное блюдо разработано в рамках акции по продвижению нового сингла корейского бойз-бенда и доступно в 49 странах мира. В состав «BTS-мила» входит 10 куриных наггетсов, чипсы, напиток и два соуса.

Ранее фанатки BTS выкупили рекламное место на Останкинской башне, чтобы поздравить своего кумира Мина Юнги (Suga) с 28-м днем рождения.



