Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын назвал k-pop развращающей молодежь «злокачественной опухолью». Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, эта «опухоль» развращает «одежду, прически, речи, поведение молодых северокорейцев».

По информации издания, в последние месяцы северокорейский лидер и государственные СМИ каждый день «ругают» южнокорейские фильмы, видео и k-pop.

Ранее в мае Daily Mirror сообщало, что Ким Чен Ын опасается проявления самовыражения и индивидуализма во внешнем виде среди молодежи Северной Кореи, так как это может в итоге привести к свержению устоявшегося в стране режима. В связи с этим он объявил вне закона джинсы скинни и рваные джинсы, «антисоциалистические» прически будут рассматриваться как признаки угрозы общественному строю.

Ранее КНДР обвинила южнокорейскую музыкальную индустрию в рабской эксплуатации артистов. Северокорейский интернет-портал заявил, что кей-поп-артистов, в том числе членов популярных групп BTS и Blackpink, с ранних лет якобы принуждают к подчинению и суровому труду с помощью несправедливых контрактов. CNN предполагает, что этот материал ― попытка пропагандистов противодействовать влиянию зарубежных СМИ.

16 февраля стало известно, что Северная Корея ужесточила максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов. Теперь за это может грозить смертная казнь.