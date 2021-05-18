Ким Чен Ын испугался свержения режима и запретил джинсы скинни

Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын опасается, что проявление самовыражения и индивидуализма во внешнем виде среди молодежи Северной Кореи может в итоге привести к свержению устоявшегося в стране режима. В связи с этим глава государства принял ряд мер, сообщает Daily Mirror.

В частности, Ким Чен Ын объявил вне закона джинсы скинни и рваные джинсы. Экстравагантные «антисоциалистические» прически теперь также будут рассматриваться как признаки угрозы общественному строю. На выбор жителям КНДР представили ограниченный перечень разрешенных стрижек.

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Издание отмечает, что северокорейский лидер опасается «декадентского» западного влияния на молодежь страны, которое якобы может привести к краху его режима.

По данным издания, Ким Чен Ын все больше беспокоится о возможном свержении режима. В связи с этим, ранее он издал декрет о том, что людей, следующих экстравагантной моде, следует отправлять в трудовые лагеря.

Ранее государственная ежедневная газета «Нодон синмун», центральный печатный орган Трудовой партии КНДР, выступила с призывом поддержать введенные Ким Чен Ыном меры. Журналисты издания предупредили, что капиталистический образ жизни может разрушить страну.

«История преподает нам важный урок, что страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни, — цитирует Daily Mirror северокорейскую газету. — Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и делать все возможное, чтобы избавиться от них».

Ранее КНДР обвинила южнокорейскую музыкальную индустрию в рабской эксплуатации артистов. Северокорейский интернет-портал заявил, что кей-поп-артистов, в том числе членов популярных групп BTS и Blackpink, с ранних лет якобы принуждают к подчинению и суровому труду с помощью несправедливых контрактов. CNN предполагает, что этот материал ― попытка пропагандистов противодействовать влиянию зарубежных СМИ.