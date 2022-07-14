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МИД России предупредил о глобальной рецессии из-за односторонних санкций Запада

МИД России заявил, что односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Вершинин предупредил о глобальной рецессии из-за попыток Запада ввести односторонние санкции против Москвы. Его слова передает РИА Новости.

По словам Вершинина, к всплеску нестабильности на мировых сырьевых рынках привели просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик западных стран, допущенные в пандемию. Он отметил, что это произошло задолго до начала спецоперации.

«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — заявил он.

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Марина Совина
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