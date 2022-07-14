Российскому рынку акций предрекли рост в три раза

Экономист Исаков предрек российскому рынку акций рост в три раза

Исходя из динамики выхода из кризиса 2008 года, российский рынок акций может утроиться с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50 процентов на горизонте трех лет. Ввиду этого, россиянам стоит задуматься о формировании рублевых портфелей ценных бумаг, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Комментируя сообщения о паритете курсов доллара и евро, бывший президент России и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал ослабление европейской валюты последствием антироссийских санкций, а также посоветовал россиянам хранить деньги в рублях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Исаков согласился, что, несмотря на предпосылки к росту курсов доллара и евро по отношению к рублю, хранить сбережения в нацвалюте может быть более выгодно.

«Курсы доллара и евро действительно имеют предпосылки к росту по отношению к рублю в среднесрочной перспективе. Но следует отчетливо понимать, что владение этими валютами в безналичной форме несет в себе санкционные риски, — предупредил экономист. — Время иностранных валют "недружественных" стран как надежного инструмента для сбережений ушло».

Наиболее надежным, а также и потенциально доходным, как считает экономист, будет формирование рублевых портфелей ценных бумаг — облигаций и акций, в соотношении, определяемом личной финансовой ситуацией инвестора.

«Думаю, что российские акции на горизонте трех лет могут дать весьма привлекательную доходность. Восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат российских компаний в ближайшие три года, что соответствует динамике выхода из кризиса 2008 года, и возврат к средним историческим уровням оценки может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50 процентов годовых на горизонте трех лет», — заключил Исаков.

Ранее курс евро обновил антирекорд, продолжив падение ниже паритета к доллару. На минимуме стоимость европейской валюты опускалась до 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов.