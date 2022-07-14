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Евро обновил антирекорд к доллару

Курс евро упал до 0,9952 доллара

Фото: Shutterstock

Курс евро 14 июля обновил антирекорд, продолжив падение ниже паритета к доллару. На минимуме стоимость европейской валюты опускалась до 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов.

До отметки ниже 1 доллара европейская валюта упала еще 13 июля — в нижней точке курс достигал 0,9999 доллара. Речь идет о минимальных значениях почти за 20 лет, с декабря 2002 года.

Дальнейшее ослабление по отношению к доллару 14 июля отмечается на фоне укрепления американской валюты, указывает Reuters. Инвесторы ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) более активного роста ставок для борьбы с ускоряющейся инфляцией.

Европейский же центробанк, в свою очередь, медлит с ужесточением денежно-кредитной политики, что аналитики называют одной из причин ослабления евро. Кроме того, по оценкам агентства, на валюту давят и экономические проблемы Евросоюза на фоне разворачивающегося энергетического кризиса.

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Платон Щукин
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