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Роботов научили самопознанию

Science Robotics: роботы научились изучать и узнавать самих себя

Фото: Shutterstock

Инженеры Колумбийского университета (США) создали модель, с помощью которой роботы научились изучать самих себя. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics.

По словам ученых, одной из особенностей человека является самопознание — изучение психических и физических особенностей. Представление о собственном теле помогает человеку передвигаться, предвосхищать и выполнять определенные действия. В рамках научной работы команда инженеров создала нейросеть, которая позволила умным машинам изучить и «понять» самих себя.

В ходе эксперимента ученые разместили роботизированную руку внутри кольца из пяти камер. Робот совершал определенные движения и наблюдал за собой — «как ребенок, впервые разглядывающий себя в зеркале». По словам специалистов, примерно через три часа роборука остановилась: «Внутренняя глубокая нейронная сеть завершила изучение взаимосвязи между двигательными действиями и объемом, занимаемым им в окружающей среде».

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В материале говорится, что способность роботов изучать себя без помощи инженеров важна по многим причинам. Подобный подход позволит сделать умные машины более самостоятельными: «Например, заводской робот может обнаружить, что делает что-то неправильно, компенсировать это или вызвать помощь».

«Если у робота, животного или человека есть точная модель себя, он может лучше функционировать в мире, принимать более правильные решения и иметь эволюционное преимущество», — заключили авторы.

В конце апреля ученые из Массачусетского технологического института создали нейросеть для скоростного обучения роботов новым навыкам. В отчете говорится, что протестированные учеными роботы получили новые навыки очень быстро — всего за 10-15 минут.

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Андрей Ставицкий
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