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Анна Семенович показала лицо после инъекций в кабинете косметолога

Певица Анна Семенович показала лицо после инъекций филлеров в кабинете у косметолога

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович показала лицо после инъекций филлеров в кабинете у косметолога. Соответствующее видео она выложила на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

42-летняя знаменитость посетила косметологическую клинику в Москве. В опубликованных роликах она рассказала, что в ее планах — пройти процедуру BBL, а затем — инъекции филлеров. Весь процесс поп-исполнительница сняла на видео, показав, как врач-косметолог делает ей уколы в подбородок. «Процедура не очень приятная», — поделилась своими впечатлениями Семенович и отметила, что названную манипуляцию проходят только с анестезией.

На следующих видео звезда показала лицо в косметической маске. «Десять минут, и я готова бежать покорять красотой этот мир»,
— заявила певица.

В июне Анна Семенович раскрыла секреты своей привлекательности. Знаменитость опубликовала снимок в соцсетях, в описании к которому рассказала правду о своей внешности. По словам певицы, все дело в позитивном мышлении и любви к себе.

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Мария Винар
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