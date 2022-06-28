Анна Семенович раскрыла секреты своей красоты

Певица Анна Семенович заявила, что секрет ее привлекательности в позитивном мышлении

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович раскрыла секреты своей привлекательности. Пост на эту тему она разместила в Instagram-сторис (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

43-летняя знаменитость опубликовала снимок, в описании к которому рассказала правду о своей внешности. По словам певицы, все дело в позитивном мышлении и любви к себе. «Плюс, я перестала хотеть нравиться всем и научилась нравиться самой себе. Красота и молодость — внутри человека. Что излучаем, то и получаем. Излучайте красоту», — заявила она.

В мае поп-исполнительница призналась, что перенесла несколько пластических операций. В частности, она сделала липосакцию рук и скорректировала форму подбородка. Кроме того, Семенович пояснила, что никто никогда не отговаривал ее от упомянутых манипуляций с внешностью.

Позже поклонники уличили Анну Семенович в неудачном применении фотошопа. Артистка разместила два фото с отдыха в Турции. На опубликованных снимках поп-исполнительница позировала на яхте в купальнике фиолетового цвета с разрезом под грудью. При этом сверху она надела розовую кофту из прозрачной ткани. Многие подписчики высмеяли Семенович за неумелое применение инструментов ретуши.