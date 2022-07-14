Акулы искусали двоих мужчин за день в одном штате

WNBC: акулы напали на двоих мужчин 13 июля в округе Саффолк, штат Нью-Йорк

В США за один день двое мужчин пострадали от нападения акул на побережье одного округа. Об этом сообщает WNBC.

Первое нападение произошло 13 июля на пляже парка Smith Point County Park в округе Саффолк, штат Нью-Йорк. 41-летний Шон Доннели занимался серфингом около семи часов утра, когда его сбила с доски и искусала акула. Он рассказал, что несколько раз ударил хищную рыбу. Она отступила, но продолжала кружить вокруг. Спастись американцу помогла волна, которая вынесла его на мелководье. Он утверждает, что на него напала обыкновенная песчаная акула.

«Она вцепилась мне в левую икру и сбросила в воду. Падая, я заметил ее спину и плавник под собой», — рассказал Доннели. Мужчина получил 10-сантиметровую рану на ноге и был доставлен в больницу, где его состояние пока не комментируют. Спасатель, помогавший пострадавшему, заявил, что тот был потрясен, но, скорее всего, полностью поправится.

Вторая атака произошла в тот же день в 25 километрах от Smith Point County Park у поселка Ошен Бич. Около шести часов вечера нападению подвергся 49-летний мужчина из Аризоны. Он стоял по пояс в воде, когда на него набросилась акула. Американец получил рану запястья и ягодицы, смог самостоятельно выбраться из воды и был на вертолете доставлен в больницу. Врачи заявили, что его жизни ничего не угрожает.

Оба пляжа были закрыты сразу же после нападений, а жителей предупредили об опасности. Власти округа заявили, что подобные нападения в штате Нью-Йорк могут стать обычным делом. «Эти песчаные акулы стали подходить все ближе. Они всегда водились здесь, но теперь появляются у самого берега», — сказал представитель округа Саффолк Стив Беллоун.

Ранее сообщалось, что на архипелаге Флорида-Кис в штате Флорида акула чуть не откусила ногу женщине. 35-летняя Линдси Брунс из Техаса нырнула с яхты в воду, и тогда на нее набросилась хищная рыба.