Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Акула набросилась на женщину на глазах у ее семьи и чуть не откусила ей ногу

Outdoor Life: акула набросилась на американку во Флориде и чуть не откусила ей ногу

Фото: Norbert Probst / imagebroker.com / Globallookpress.com

В США акула набросилась на женщину, отправившуюся искупаться, и чуть не откусила ей ногу на глазах у ее семьи. Об этом сообщает Outdoor Life.

Инцидент произошел 29 июня на архипелаге Флорида-Кис в штате Флорида, когда 35-летняя Линдси Брунс из Техаса каталась на яхте вместе с мужем и двумя детьми. Около семи часов вечера американка решила искупаться в последний раз за день. Она несколько раз ныряла и возвращалась на борт, а потом неожиданно начала кричать и звать на помощь.

Муж бросился посмотреть, в чем дело, и увидел кровь в воде вокруг супруги. Он сразу нырнул к ней и помог забраться на яхту. Брунс истекала кровью, а на правой ноге выше колена у нее была глубокая рана от укуса акулы. Муж соорудил импровизированный жгут из веревки, чтобы остановить кровотечение, и вызвал помощь.

Материалы по теме:
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019
«Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
«Потом удивляешься, как жив остался»Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
18 февраля 2021

Экипаж спасателей, который уже был в море, помог доставить пострадавшую на берег. Там ей сделали переливание крови и вертолетом отправили в Майами. Хирурги сразу же провели Брунс две операции, но все еще не были уверены, что сумеют сохранить ей ногу. В итоге потребовалось третье вмешательство.

Представители Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных штата Флорида рассказали, что сейчас врачи надеются, что им удастся «восстановить большую часть функций конечности» пострадавшей. Какая именно акула атаковала американку, не сообщается.

Ранее сообщалось, что акула напала на собиравшую морских гребешков девочку во Флориде и вцепилась ей в ногу. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи поняли, что не смогут сохранить поврежденную конечность.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил говорящий о победе на Украине Запад
Зеленский рассказал о мешающих приехать Байдену на Украину «моментах»
Покупка Twitter Илоном Маском оказалась под «серьезной угрозой»
Акула набросилась на женщину на глазах у ее семьи и чуть не откусила ей ногу
Стало известно об отмене совместного фотографирования глав МИД G20
Женщина умерла после укуса комара в лоб
Доктор Мясников назвал сроки новой вспышки омикрона в России
В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения ограничений из-за COVID-19
Российский посол раскрыл пожелания к новому премьеру Британии
На iPhone появится защита от шпионажа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.