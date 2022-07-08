Акула набросилась на женщину на глазах у ее семьи и чуть не откусила ей ногу

Outdoor Life: акула набросилась на американку во Флориде и чуть не откусила ей ногу

В США акула набросилась на женщину, отправившуюся искупаться, и чуть не откусила ей ногу на глазах у ее семьи. Об этом сообщает Outdoor Life.

Инцидент произошел 29 июня на архипелаге Флорида-Кис в штате Флорида, когда 35-летняя Линдси Брунс из Техаса каталась на яхте вместе с мужем и двумя детьми. Около семи часов вечера американка решила искупаться в последний раз за день. Она несколько раз ныряла и возвращалась на борт, а потом неожиданно начала кричать и звать на помощь.

Муж бросился посмотреть, в чем дело, и увидел кровь в воде вокруг супруги. Он сразу нырнул к ней и помог забраться на яхту. Брунс истекала кровью, а на правой ноге выше колена у нее была глубокая рана от укуса акулы. Муж соорудил импровизированный жгут из веревки, чтобы остановить кровотечение, и вызвал помощь.

Экипаж спасателей, который уже был в море, помог доставить пострадавшую на берег. Там ей сделали переливание крови и вертолетом отправили в Майами. Хирурги сразу же провели Брунс две операции, но все еще не были уверены, что сумеют сохранить ей ногу. В итоге потребовалось третье вмешательство.

Представители Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных штата Флорида рассказали, что сейчас врачи надеются, что им удастся «восстановить большую часть функций конечности» пострадавшей. Какая именно акула атаковала американку, не сообщается.

Ранее сообщалось, что акула напала на собиравшую морских гребешков девочку во Флориде и вцепилась ей в ногу. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи поняли, что не смогут сохранить поврежденную конечность.