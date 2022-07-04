Акула набросилась на девочку и оторвала ей ногу

CBS News: акула напала на собиравшую морских гребешков девочку в США и оторвала ей ногу

В США акула набросилась на девочку, купавшуюся в океане недалеко от берега, и оторвала ей ногу. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в населенном пункте Китон-Бич, штат Флорида. Девочка собирала морских гребешков около берега, когда на нее напала акула. Один из родственников ребенка, ставший свидетелем атаки, кинулся в воду и начал бить акулу. В итоге хищная рыба отпустила девочку и уплыла.

Юную американку доставили в больницу, где врачи пришли к выводу, что спасти поврежденную ногу ребенка не удастся, и приняли решение ампутировать ее. В данный момент жизни пострадавшей ничто не угрожает.

Представители властей заявили, что пока не ясно, какая именно акула напала на девочку, однако очевидцы рассказали, что хищница была примерно трехметровой длины.

Согласно докладу, опубликованному в январе 2021 года, количество нападений акул на человека начало расти по всему миру после трех лет снижения. В США самым опасным для купальщиков остается штат Флорида, на долю которого приходится почти 40 процентов так называемых «неспровоцированных нападений акул».

Ранее сообщалось, что акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте в ЮАР. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Что делать?



