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Акула набросилась на девочку и оторвала ей ногу

CBS News: акула напала на собиравшую морских гребешков девочку в США и оторвала ей ногу

Фото: Sam Wolfe / Reuters

В США акула набросилась на девочку, купавшуюся в океане недалеко от берега, и оторвала ей ногу. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в населенном пункте Китон-Бич, штат Флорида. Девочка собирала морских гребешков около берега, когда на нее напала акула. Один из родственников ребенка, ставший свидетелем атаки, кинулся в воду и начал бить акулу. В итоге хищная рыба отпустила девочку и уплыла.

Юную американку доставили в больницу, где врачи пришли к выводу, что спасти поврежденную ногу ребенка не удастся, и приняли решение ампутировать ее. В данный момент жизни пострадавшей ничто не угрожает.

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Представители властей заявили, что пока не ясно, какая именно акула напала на девочку, однако очевидцы рассказали, что хищница была примерно трехметровой длины.

Согласно докладу, опубликованному в январе 2021 года, количество нападений акул на человека начало расти по всему миру после трех лет снижения. В США самым опасным для купальщиков остается штат Флорида, на долю которого приходится почти 40 процентов так называемых «неспровоцированных нападений акул».

Ранее сообщалось, что акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте в ЮАР. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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Никита Савин
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