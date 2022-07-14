На Украине оштрафуют говорящих на русском чиновников

На Украине с 16 июля начнут штрафовать госслужащих за использование русского языка

На Украине с 16 июля начнут штрафовать чиновников, говорящих на русском языке. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что по итогам мониторинга в список госслужащих, нарушающих закон о государственном языке, вошел президент страны Владимир Зеленский. Помимо него, русский язык использует губернатор Николаевской области Виталий Ким и советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Всего было выявлено 25 нарушителей среди чиновников. Мониторинг зафиксировал использование негосударственного языка во время телевизионных эфиров, а также в социальных сетях и в публикациях Telegram-каналов.

Административные взыскания за первичное нарушение закона должностным лицом соответствуют штрафу в размере от 3400 до 8500 гривен. За повторное использование в течение года не украинского языка грозит штраф в размере от 8500 до 11900 гривен.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал наличие русского языка и русской культуры на Украине богатством, а не проблемой. Специалист отметил востребованность русской литературы на Украине даже после распада Советского Союза.