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Наличие русского языка на Украине назвали богатством

Спецпредставитель президента Швыдкой назвал наличие русского языка на Украине богатством

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает назвал наличие русского языка и русской культуры на Украине богатством, а не проблемой. Его слова приводит ТАСС.

«Много лет я говорил нашим украинским коллегам: ребята, вы делаете колоссальную ошибку, наличие русского языка и русской культуры на Украине — это богатство, а не проблема», — сказал он, отметив, что его украинские коллеги всегда считали русский язык проблемой.

«Они всегда считали, что это проблема, а я говорил, что украинская нация — это нация, которая состоит из этносов русских, украинских и ряда других», — сказал Швыдкой.

Специалист заметил, что потребность в русской литературе на Украине сохранялась даже после распада Советского Союза. «Скажем, из 10 книг, которые выходили на Украине, экономика так подсказывала, восемь были на русском языке», — напомнил он.

Ранее депутаты Киевского городского совета решили ввести запрет на публичное использование «русскоязычных культурных продуктов». В их число войдут книги, музыка, концерты, фильмы и постановки. Отмечается, что власти разработали проект моратория в связи с «острой потребностью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора».

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Марина Совина
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