Наличие русского языка на Украине назвали богатством

Спецпредставитель президента Швыдкой назвал наличие русского языка на Украине богатством

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает назвал наличие русского языка и русской культуры на Украине богатством, а не проблемой. Его слова приводит ТАСС.

«Много лет я говорил нашим украинским коллегам: ребята, вы делаете колоссальную ошибку, наличие русского языка и русской культуры на Украине — это богатство, а не проблема», — сказал он, отметив, что его украинские коллеги всегда считали русский язык проблемой.

«Они всегда считали, что это проблема, а я говорил, что украинская нация — это нация, которая состоит из этносов русских, украинских и ряда других», — сказал Швыдкой.

Специалист заметил, что потребность в русской литературе на Украине сохранялась даже после распада Советского Союза. «Скажем, из 10 книг, которые выходили на Украине, экономика так подсказывала, восемь были на русском языке», — напомнил он.

Ранее депутаты Киевского городского совета решили ввести запрет на публичное использование «русскоязычных культурных продуктов». В их число войдут книги, музыка, концерты, фильмы и постановки. Отмечается, что власти разработали проект моратория в связи с «острой потребностью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора».