Появилось видео штурма аэропорта Гостомеля спецназом ВДВ

«Военная хроника» опубликовала видео штурма аэропорта Гостомеля спецназом ВДВ

В штурме аэропорта Антонов в Гостомеле в феврале 2022 года участвовала 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ. Видео появилось в Telegram-канале «Военная хроника».

На опубликованных кадрах запечатлены бойцы на аэродроме Мозырь в Белоруссии, они погружаются в военные автомобили с символикой V. Согласно дате и времени, указанным на видео, они прибыли в Гостомель 24 февраля в 13:20. Спецназ штурмует аэропорт и водружает российские флаги на местные здания.

Минобороны России 25 февраля отчиталось об успешной высадке десанта у аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

По данным ведомства, в операции задействовали свыше 200 российских вертолетов. В Минобороны также сообщили, что в ходе взятия под контроль аэродрома были уничтожены более 200 военных из состава специальных подразделений Украины.