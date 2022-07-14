Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Появилось видео штурма аэропорта Гостомеля спецназом ВДВ

«Военная хроника» опубликовала видео штурма аэропорта Гостомеля спецназом ВДВ

В штурме аэропорта Антонов в Гостомеле в феврале 2022 года участвовала 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ. Видео появилось в Telegram-канале «Военная хроника».

На опубликованных кадрах запечатлены бойцы на аэродроме Мозырь в Белоруссии, они погружаются в военные автомобили с символикой V. Согласно дате и времени, указанным на видео, они прибыли в Гостомель 24 февраля в 13:20. Спецназ штурмует аэропорт и водружает российские флаги на местные здания.

Минобороны России 25 февраля отчиталось об успешной высадке десанта у аэродрома Гостомель в пригороде Киева.
По данным ведомства, в операции задействовали свыше 200 российских вертолетов. В Минобороны также сообщили, что в ходе взятия под контроль аэродрома были уничтожены более 200 военных из состава специальных подразделений Украины.

Мировая история санкций
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
Ирина Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»
Бросившие работу ради кругосветного путешествия супруги погибли во время шторма
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов
Шойгу вспомнил о первой миротворческой операции России
Россиянин стрелял по бездомным собакам и ранил 11-летнего ребенка
Володин прокомментировал отказ Киева от переговоров о мире
США допустили отказ России от эксплуатации части самолетов из-за санкций
Диетолог объяснила неожиданную пользу приготовленных овощей
Популярный iPhone 12 рекордно подешевел в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.