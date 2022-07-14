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Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет красоты в 70 лет

70-летняя тетя блогерши Бриттани Аллин сохранила красоту благодаря умываниям перед сном
Brittany Allyn

Brittany Allyn . Кадр: @thirtywaves / TikTok

Молодо выглядящая тетя блогерши Бриттани Аллин раскрыла секрет своей красоты в 70 лет. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте юзерши.

На размещенных кадрах запечатлена улыбающаяся женщина в бежевой блузке с распущенными волосами оттенка блонд. Образ родственница инфлюэнсерши дополнила часами, розовым маникюром и макияжем в коричнево-серой гамме с накрашенными нюдовой помадой губами. При этом видно ровный тон кожи лица и шеи героини ролика и небольшое количество морщин на них.

Тетя Аллин призналась, что на протяжении жизни следует нескольким правилам при уходе за собой. Она отметила, что в целях сохранения упругости кожи не пользуется салфетками для снятия макияжа. Вместо этого женщина призвала аккуратно промокать лицо полотенцем. «Подумайте о старых кожаных ботинках — как они разнашиваются. Вот и с вашим лицом может произойти нечто подобное», — пояснила пенсионерка. Кроме того, героиня ролика указала, что умывается только перед сном, аккуратно брызгая на себя водой, а также использует лосьон с ретинолом.

В марте 90-летняя женщина сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Кроме того, ее дочь отметила, что мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности, умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.

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Алина Гостева
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