Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Косметолог предупредила о «коже курильщика»

Косметолог Лачинова: курение приводит к хрупкости сосудов и быстрому старению кожи лица

Фото: Антон Воробьев / Unsplash

Курение может спровоцировать хрупкость сосудов и быстрое старение кожи лица, предупредила косметолог Наталья Лачинова. О других проявлениях негативного влияния сигарет на внешность она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалистка заявила, что курение приводит нарушению микроциркуляции крови, из-за чего ухудшается доставка кислорода и полезных веществ к коже лица, и сосуды становятся очень хрупкими. Из-за нехватки питания кожа приобретает землистый цвет, становится сухой, обезвоженной, чувствительной к воздействию окружающей среды, появляется купероз на щеках и крыльях носа. В косметологии даже существует такое понятие, как «кожа курильщика», добавила она.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Тем не менее, по словам Лачиновой, остановить ускоренный процесс старения и восстановить качество эпидермиса вполне реально, если отказаться от вредной привычки и пройти курс косметологических процедур, которые поспособствуют оздоровлению кожи, например, плазмолифтинга и биоревитализации, а также удалить сосуды при помощи фототерапии. В свою очередь, от пилингов или лазерных шлифовок лучше отказаться, так как агрессивные методики могут усугубить ситуацию, предупредила специалистка.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог Алексей Кудряшов назвал неожиданный способ справиться с дрожью в руках. По его словам, в этом может помочь небольшая доза алкоголя.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
Ирина Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»
Бросившие работу ради кругосветного путешествия супруги погибли во время шторма
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов
Шойгу вспомнил о первой миротворческой операции России
Россиянин стрелял по бездомным собакам и ранил 11-летнего ребенка
Володин прокомментировал отказ Киева от переговоров о мире
США допустили отказ России от эксплуатации части самолетов из-за санкций
Диетолог объяснила неожиданную пользу приготовленных овощей
Популярный iPhone 12 рекордно подешевел в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.