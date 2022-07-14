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Девушка возмутилась дизайном купальника во время примерки со словами «все видно»

TikTok-блогерша Мар Хэкс: купальники бренда Kylie Swim оказались прозрачными при примерке

Фото: @mar.hacks

Блогерша Мар Хэкс из США возмутилась дизайном купальников известного бренда во время примерки со словами «все видно». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, она приобрела три предмета гардероба марки Kylie Swim, принадлежащего модели Кайли Дженнер, и осталась ими недовольна. В начале ролика она позировала в первом изделии желтого цвета, оформленном вырезами в районе груди и боков. На кадрах видно, что юзерша надела черное боди под купальник, который прикрывал незначительную часть груди.

Кроме того, блогерша примерила два изделия оранжевого цвета, которые, по ее словам, также обнажали интимные зоны на теле. «Первое, что бросилось мне в глаза, — это качество… или, вернее, его отсутствие. Они оказались буквально прозрачными! Все видно. Прямо сейчас моя правая грудь болталась бы перед вами, если бы я не надела под купальник боди. И сзади все выставлено на всеобщее обозрение», — заключила американка.

Хэкс отметила, что два купальника она приобрела по 80 долларов, один — за 85 долларов.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша с никнеймом @whatigot_ заказала в сети купальник известной марки и получила прозрачную ткань. Девушка рассказала, что за 80 долларов приобрела в сети указанный предмет гардероба желтого цвета бренда Kylie Swim, принадлежащего модели Кайли Дженнер. На размещенных кадрах юзерша примерила данное изделие, один из фигурных вырезов которого частично обнажал ее грудь и доходил до талии.

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Алина Гостева
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