Россиянкам назвали способ скрыть живот в купальнике

Стилист Кричмара: драпировки и диагональные полосы купальника помогут скрыть живот

Бельевой стилист и руководитель студии подбора нижнего белья «Бралогия» Евгения Кричмара назвала россиянкам способы замаскировать живот в купальнике. Ее рекомендации публикует «Газета.Ru».

По мнению эксперта, скрыть проблемную зону помогут такие элементы пляжной одежды, как драпировки и диагональные полосы. Кроме того, визуально вытянуть силуэт и скорректировать фигуру можно с помощью монокини (слитного купальника).

Кричмара отмечает, что акцент необходимо делать на той зоне, которую хотелось бы зрительно увеличить. Девушкам с широкими бедрами, узкими плечами и небольшой грудью следует подчеркивать верхнюю часть тела, утверждает специалистка. «Акценты — это горизонтальные полосы, светлые цвета, рюши, воланы, банты», — объясняет она.

Таким же принципом, по словам стилистки, стоит руководствоваться, подбирая купальник на фигуру с узкими бедрами и большой грудью. В данном случае стоит сфокусироваться на нижней части тела.

Ранее в июле российская стилистка Лена Червова раскрыла россиянкам способ подобрать идеальный купальник. По словам эксперта, монокини украсит и визуально скорректирует пышные формы, а бикини с плавками на низкой посадке — фигуру «прямоугольник». Специалистка также утверждает, что модели на высокой талии помогут подтянуть и скрыть живот.