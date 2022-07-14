Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Россиянкам назвали способ скрыть живот в купальнике

Стилист Кричмара: драпировки и диагональные полосы купальника помогут скрыть живот

Фото: Sonnie Hiles / Unsplash

Бельевой стилист и руководитель студии подбора нижнего белья «Бралогия» Евгения Кричмара назвала россиянкам способы замаскировать живот в купальнике. Ее рекомендации публикует «Газета.Ru».

По мнению эксперта, скрыть проблемную зону помогут такие элементы пляжной одежды, как драпировки и диагональные полосы. Кроме того, визуально вытянуть силуэт и скорректировать фигуру можно с помощью монокини (слитного купальника).

Кричмара отмечает, что акцент необходимо делать на той зоне, которую хотелось бы зрительно увеличить. Девушкам с широкими бедрами, узкими плечами и небольшой грудью следует подчеркивать верхнюю часть тела, утверждает специалистка. «Акценты — это горизонтальные полосы, светлые цвета, рюши, воланы, банты», — объясняет она.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Голый шикКто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
23 августа 2019

Таким же принципом, по словам стилистки, стоит руководствоваться, подбирая купальник на фигуру с узкими бедрами и большой грудью. В данном случае стоит сфокусироваться на нижней части тела.

Ранее в июле российская стилистка Лена Червова раскрыла россиянкам способ подобрать идеальный купальник. По словам эксперта, монокини украсит и визуально скорректирует пышные формы, а бикини с плавками на низкой посадке — фигуру «прямоугольник». Специалистка также утверждает, что модели на высокой талии помогут подтянуть и скрыть живот.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда россиян
Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей
Ericsson подсчитал потери после ухода из России
Вероятность отправки войск из европейской страны на Украину оценили
Стало известно о нежелании «Баварии» продавать Левандовски «Барселоне»
В Сингапуре назвали цель приезда беглого президента Шри-Ланки
Путин признал ветеранами гражданских участников спецоперации
Граймс рассталась с информатором WikiLeaks
Россиянку поместили в СИЗО за организацию детской порностудии
Унесенный в открытое море турист выжил благодаря детской игрушке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.