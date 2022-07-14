В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы

Арестованным по делу о госизмене оказался вице-президент российско-финской компании

Лефортовский суд Москвы арестовал по уголовному делу о госизмене вице-президента российско-финской компании Валерия Тимофеева. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба суда подтвердила «Ленте.ру» информацию об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина по фамилии Тимофеев.

Постановление суда было вынесено 13 июля в отношении подозреваемого по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он арестован на один месяц и 30 суток — до 12 сентября.

14 июня сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местной жительнице Екатерине Завалишиной, подозреваемой в государственной измене.