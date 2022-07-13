В Москве арестовали россиянина за госизмену

Лефортовский суд арестовал заподозренного в госизмене гражданина России Тимофеева

В Москве Лефортовский суд арестовал заподозренного в госизмене россиянина по фамилии Тимофеев. Об этом в среду, 13 июля, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд удовлетворит ходатайство следствия о помещении обвиняемого в СИЗО на время расследования. По статье 275 («Государственная измена») УК РФ обвиняемому Тимофееву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. О том, что именно совершил арестованный не сообщается.

14 июня сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местной жительнице Екатерине Завалишиной, подозреваемой в государственной измене.