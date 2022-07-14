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Умерла бывшая жена Трампа

Бывшая жена экс-президента США Трампа Ивана скончалась в возрасте 73 лет

Бывшая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова политика.

Как рассказал Трамп, Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке. «Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила отличную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она гордилась ими так, как и мы все гордились ею. Покойся с миром, Ивана!» — написал он.

Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У супругов родились трое детей, прежде чем они решили развестись в 1992 году.

30 июня в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. О причинах смерти экс-главы Пентагона не сообщалось.

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Марина Совина
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