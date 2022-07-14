В российском регионе появится турбаза на солнечной энергии

На таймырском озере Лама развернут турбазу на солнечной энергии

Экоактивисты развернут турбазу на солнечной энергии на таймырском озере Лама. Об этом сообщает агентство «Таймырский телеграф».

С появлением такого лагеря можно будет изучать возможности использования альтернативных источников энергии летом в пик туристического сезона.

Участниками экспедиции в российский регион стали волонтеры экомарафона «Понеслось», дайверы клуба Nord Diving, сотрудники «Заповедников Таймыра», студенты Заполярного государственного университета имени Федоровского (ЗГУ), члены региональной спортивной общественной организации «Шторм».

Член Русского географического общества, депутат Норильского городского совета депутатов Олег Пилюгин пояснил, что волонтеры уже завезли оборудование и развернули лагерь на территории заповедника «Путоранский». Предполагается, что до конца недели активисты обустроят быт визит-центра.

Планируется, что работа штаба продолжится до конца сезона.

Ранее сообщалось о строительстве туристической базы на территории природного комплекса «Харбейский» на Ямале.