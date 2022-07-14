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Четыре вуза ЛНР получили российскую аккредитацию

В правительстве ЛНР сообщили, что четыре вуза республики получили российскую аккредитацию

Фото: Shutterstock

Четыре вуза Луганской народной республики (ЛНР) получили российскую аккредитацию. Об этом сообщила заместитель председателя правительства ЛНР Анна Тодорова, передает РИА Новости.

«Следуя курсам интеграции в образовательное пространство РФ, наши образовательные организации высшего образования проходят аккредитацию в РФ: четыре наших вуза прошли аккредитацию», — рассказала Тодорова.

Ранее стало известно, что российских учителей, желающих преподавать на освобожденных территориях Украины, отправят в командировку в Донбасс и другие регионы. Заявки также принимались от методологов системы образования.

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Алевтина Запольская
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