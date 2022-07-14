Четыре вуза ЛНР получили российскую аккредитацию

В правительстве ЛНР сообщили, что четыре вуза республики получили российскую аккредитацию

Четыре вуза Луганской народной республики (ЛНР) получили российскую аккредитацию. Об этом сообщила заместитель председателя правительства ЛНР Анна Тодорова, передает РИА Новости.

«Следуя курсам интеграции в образовательное пространство РФ, наши образовательные организации высшего образования проходят аккредитацию в РФ: четыре наших вуза прошли аккредитацию», — рассказала Тодорова.

Ранее стало известно, что российских учителей, желающих преподавать на освобожденных территориях Украины, отправят в командировку в Донбасс и другие регионы. Заявки также принимались от методологов системы образования.