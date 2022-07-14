Пушилин сообщил об обстреле Донецка натовским оружием

Глава ДНР Пушилин сообщил, что ВСУ вели обстрел Донецка из натовских гаубиц M777

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел Донецка из натовского оружия. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Калибр 155-й, то есть это американское вооружение — M777 [гаубицы]», — объяснил он.

Пушилин также назвал обстрелом мирного населения удар украинских войск по автостанции в городе. «Никакой военной целесообразности совершать обстрелы автостанции не было», — сказал глава республики.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека погибли и три получили ранения в результате обстрела автостанции в Донецке в Ворошиловском районе города