Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин сообщил об обстреле Донецка натовским оружием

Глава ДНР Пушилин сообщил, что ВСУ вели обстрел Донецка из натовских гаубиц M777

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел Донецка из натовского оружия. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Калибр 155-й, то есть это американское вооружение — M777 [гаубицы]», — объяснил он.

Пушилин также назвал обстрелом мирного населения удар украинских войск по автостанции в городе. «Никакой военной целесообразности совершать обстрелы автостанции не было», — сказал глава республики.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека погибли и три получили ранения в результате обстрела автостанции в Донецке в Ворошиловском районе города

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
Россияне перечислили главные источники для первоначального взноса по ипотеке
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию после появления новых подвидов омикрона
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Губерниев рассказал о примирении с Бузовой
Ценам на нефть пообещали падение
Море на российском курорте окрасилось в кровавый цвет
России предрекли появление механизмов для остановки укрепления рубля
Байден заявил об усилиях США для поражения России
В российском регионе из-за угроз взрыва эвакуировали 200 детсадов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.