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Сотрудники «Водоканала» Петербурга присвоили 172 миллиона рублей от клиентов

Шесть уголовных дел по факту преступлений в «Водоканале» возбуждены в Санкт-Петербурге

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сотрудники «Водоканала» в Санкт-Петербурге злоупотребили полномочиями на 172 миллиона рублей и стали фигурантами сразу шести уголовных дел — следствие предполагает, что они присваивали деньги, которые клиенты вносили, полагая, что оплачивают подключение к коммунальной сети. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в период между 2014 и 2019 годами несколько строительных компаний города заключали договоры с «Водоканалом» для получения технических условий по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения возводимых объектов строительства. Должностные лица коммунального предприятия вносили в автоматизированную информационную систему заведомо недостоверные данные о якобы ранее полученных застройщиком технических условиях. А деньги, предназначенные для уплаты в бюджет организации за подключение, присваивали сами сотрудники.

Таким образом, ущерб от противоправной деятельности превысил 172 миллиона рублей. Четыре бывших и действующих сотрудника «Водоканала», включая экс-директора Александра Данилова, задержаны. Возбуждены шесть уголовных дел по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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