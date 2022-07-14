Володин раскрыл подробности рассмотрения проектов внепланового заседания Думы

Володин заявил, что проекты, которые Дума рассмотрит 15 июля, не нужно обсуждать в Совфеде

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл подробности внепланового заседания нижней палаты 15 июля. Он заявил, что проекты, рассмотренные в ходе него, не нужно обсуждать в Совете Федерации. Слова политика приводятся в Telegram-канале законодательного органа.

«Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной Думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации к таким вопросам относятся закону о бюджете, налогах и сборах, о кредитном, валютном и таможенном регулировании, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, о защите границы государства, а также о войне и мире.

В настоящее время в повестку внепланового заседания Госдумы предполагается включить 17 законопроектов.

Ранее Володин провел встречу с главами фракций, в ходе которой обсудил с депутатами повестку заседания. Депутаты планируют рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом России Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации на Украине.