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В Госдуме раскрыли повестку заседания 15 июля

Спикер Госдумы Володин встретился с главами фракций и обсудил повестку заседания 15 июля

Фото: Allexander Makarov / Russian Look

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главами фракций, в ходе которой обсудил с депутатами повестку заседания, которое пройдет в пятницу, 15 июля. Ее раскрыли в пресс-службе нижней палаты российского парламента, сообщает «Интерфакс».

Так, депутаты планируют рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом России Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации на Украине.

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Кроме того, в повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в пятницу, 15 июля, на внеочередном заседании рассмотрят вопрос об утверждении главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

Совет Госдумы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Отмечалось, что в этот день будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения. Позже председатель палаты Вячеслав Володин продлил работу нижней палаты парламента еще на одну неделю.

7 июля Государственная Дума завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.

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Марина Совина
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