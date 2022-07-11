Депутат Нилов заявил, что совет Госдумы назначил внеочередное заседание 15 июля

Совет Государственной Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Об этом сообщил депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы в понедельник, 11 июля, рассмотрит вопрос о проведении 15 июля внеочередного заседания палаты для решения «неотложных вопросов». Будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения.