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Совет Госдумы назначил внеочередное заседание

Депутат Нилов заявил, что совет Госдумы назначил внеочередное заседание 15 июля

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Совет Государственной Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Об этом сообщил депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы в понедельник, 11 июля, рассмотрит вопрос о проведении 15 июля внеочередного заседания палаты для решения «неотложных вопросов». Будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения.

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Сергей Истомин
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